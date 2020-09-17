Луга , Ленинградская область, , 09:56 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Захоронение было обнаружено на одном из земельных участков в городе Луга. Там извлечены из земли скелетированные останки 134 человек, среди которых были женщины и дети.

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Как известно, летом 1941 года стремительное наступление немецких войск было остановлено на Лужском оборонительном рубеже, простиравшемся от Финского залива до озера Ильмень. Впоследствии Луга была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и стала базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград.

С первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных. Он отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж.

«Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти», — пояснили в ведомстве.

Сотрудниками следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. Поисковые мероприятия с целью обнаружения мест захоронений, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего продолжаются.

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