Родионово-Несветайский район, , 09:45 — REGNUM В слободе Родионово-Несветайской Ростовской области открыли современную модульную поликлинику, где смогут получить помощь 4,5 тыс. детей. Принимать маленьких пациентов будут не только педиатры, но и узкие специалисты. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Решение о её строительстве было принято мною по итогам рабочей поездки в район год назад, тогда поликлиника располагалась в приспособленном, очень тесном помещении 1957 года постройки. Кроме четырёх педиатров, приём сейчас будут вести пять узких специалистов. Закуплено новое оборудование: аппараты УЗИ и ЭКГ, дефибриллятор и другие. Обустроены процедурный, прививочный, массажный кабинеты, неотложной и паллиативной помощи, лечебной физкультуры», — написал глава региона в Instagram.

В администрации Родионово-Несветайского района уточнили, что стоимость создания и оснащения нового лечебного учреждения площадью около 800 кв. метров составила 52,4 млн рублей. В смену специалисты смогут принимать до 150 пациентов.