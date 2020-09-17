Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбурге ликвидирована подстанция скорой помощи, которая располагалась в жилом доме на ул. Краснознамённой. Об этом в эфире ГТРК — Оренбург сообщил главный врач станции скорой помощи Валентин Иванов.

Он отметил, что в мае учреждение закрывали из-за заражения коронавирусом целой смены медиков. Источником заражения стал один работник. Впоследствии подстанцию расформировали, поскольку она располагалась в здании жилого дома, что не соответствовало нормам.

Территорию обслуживания населения распределили между другим подстанциями, все работники расформированного учреждения трудоустроены. Количество бригад скорой помощи в Оренбурге не уменьшилось, заверил Иванов.