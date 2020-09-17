Саратов, , 10:05 — REGNUM В Саратове завершены работы по вводу в эксплуатацию первой части построенного водопровода протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей рядом с ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта. Запланированные мероприятия произведены с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба компании «Концессии водоснабжения — Саратов».

Утром с 17 сентября часть жителей смогли воспользоваться холодным водоснабжением, к концу дня вода поступит во все дома Ленинского и Кировского районов, заявил директор организации Сергей Журавлев.

Потребителей просят на протяжении 48 часов использовать питьевую воду только в кипяченом виде.

ИА REGNUM напоминает, прокуратура организовала проверку после жалоб жителей многоквартирного дома №187 корпус №1 в городе Энгельс по улице Студенческой из-за отсутствия горячего водоснабжения в течение двух месяцев.

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