Москва, , 09:42 — REGNUM Качеством медицинских услуг в медучреждениях России в настоящее время удовлетворены 45% граждан, свидетельстве опрос ИХ «Ромир».

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Назвали качество медуслуг хорошим или очень хорошим 9% и 2% соответственно. Прои этом более четверти опрошенных (28%) считают качество медуслуг плохим, 16% — очень плохим.

Чаще всего очень плохим качество медицины называли жители Дальневосточного и Южного ФО (34% и 24% соответственно) и жители городов с численностью населения 100−500 тыс. человек (21%).

Опрос проведён в сентябре 2020 года среди 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, удовлетворены состоянием своего здоровья большинство жителей России (71%).

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