Среднеуральск, Свердловская область, , 09:37 — REGNUM Представители комиссии Екатеринбургской епархии не смогли попасть в удерживаемый схимонахом Сергием Среднеуральский женский монастырь. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, ревизоров просто не пустили на территорию культового объекта. В связи с этим представители РПЦ намерены обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, схимонах Сергий (Романов) фактически удерживает монастырь с весны. В июле его лишили сана священника, а после того, как он продолжил вести свои службы, отлучили от церкви. А 17 сентября начала работу комиссия по инвентаризации недвижимости объекта, созданная по решению митрополита Кирилла.

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