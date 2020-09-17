Краснодар, , 09:37 — REGNUM 2,6 млрд рублей рассчитывает получить из федерального бюджета Краснодарский край на инфраструктуру в туристских кластерах. Регион направил заявки на финансирование объектов, входящих в состав кластеров «Абрау-Утриш», «Веселовка-Голубицкая» в Темрюкском районе и «Изумрудный мир» в Туапсинском районе, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края. Деньги планируется направить в том числе на строительство объектов водоотведения.

«По результатам конкурсного отбора будут выбраны объекты для финансирования с длительным сроком окупаемости. В 2021 году предлагается приступить к созданию пешеходной зоны и набережной озера Абрау. Реализация второго этапа планируется в 2022 году. В 2022—2023 годах предусматривается строительство четырех объектов водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах», — уточнили в минкурортов.

В 2020 году в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета между администрацией Краснодарского края и Федеральным агентством по туризму началось строительство набережной в Новороссийске. На 2021−2022 год запланирована реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от сел Большие Хутора и Абрау-Дюрсо. Из федерального бюджета в общей сложности выделено более 700 млн рублей. К 2024 году в регионе намерены реконструировать три магистральных водопровода, Троицкий, Ейский и Таманский, что решит проблему водоснабжения курортной зоны. Решить проблему водоснабжения Геленджика, которая встает остро каждый курортный сезон, намерены за счёт нового месторождения питьевой воды, разработка которого сейчас ведется.