Черкесск, , 09:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии увеличилась площадь лесного пожара в Учкуланском участковом лесничестве в Карачаевском районе. К 20:00 16 сентября огонь распространился уже на 6,9 гектара леса, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Почти 40 человек тушили пожар до темноты, однако из-за порывистого ветра и сложности рельефа (в данной местности уклон достигает 70 градусов) устранить возгорание не удалось. С наступлением утра 17 сентября работы по тушению пожара возобновились.

Как уточнили в министерстве, пожар имеет низовой характер — горит лесная подстилка. Для локализации огня используется метод создания минерализованной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Учкуланском участковом лесничестве возник 14 сентября. Первоначально его площадь составляла 1 га.

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