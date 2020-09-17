Джакарта, , 09:35 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что наводнение, произошедшие в Мелави провинции Западный Калимантан, привели к эвакуации 720 человек, сообщает Antara.

Согласно полученным данным, наводнение распространилось на 10 районов и затронуло 88 288 человек, 20 460 домов и 196 объектов общественного пользования.

В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями жителей также предупредили об угрозе возникновения ливневых дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф заявил, что гордится 100-летним наблюдением за вулканами в Индонезии.

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