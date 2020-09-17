Ставрополь, , 09:39 — REGNUM Четыре человека с коронавирусом умерли на Ставрополье 16 сентября. Общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 279, сообщил 17 сентября на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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К настоящему времени на Ставрополье провели почти 480 тыс. тестов на коронавирус нового типа, в крае зарегистрировано более 14,2 тыс. случаев заражения. Накануне в регионе инфекцию выявили у 138 человек.

За вчерашний день на Ставрополье, по данным губернатора, выздоровели 120 пациентов с COVID-19. Всего в крае с начала пандемии болезнь победили почти 9,9 тыс. человек, или около 69,5% инфицированных.