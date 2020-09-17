Киев, , 09:37 — REGNUM За минувшие сутки на Украине был установлен очередной антирекорд — выявлено 3584 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 17 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, от осложнений на Украине, вызванных COVID-19, за сутки скончались 60 человек, выздоровели 1589 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 166 244 случая заражения, скончались 3,4 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине зафиксировали 2958 новых случаев заражения коронавирусом.

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