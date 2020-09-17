Москва, , 09:27 — REGNUM Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже 5 дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт, как его описывают», — написала Нетребко.

Певица рассказала, что её муж имеет антитела, а ребёнок «в порядке».

Нетребко подчеркнула, что гораздо больше устала от ситуации, связанной «с тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Анна Нетребко стала лауреатом шведской премии Polar.

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