Омск, , 09:24 — REGNUM В омской городской больнице №1 два отделения — терапевтическое и торакальное — закрыли на карантин. Причина — выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание NGS55.ru.

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В пресс-службе регионального минздрава подчеркнули, что избежать подобных ситуаций невозможно, и медицинские работники уже воспринимают их как штатные.

При этом в ведомстве уточнили, что лекарствами, средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медики обеспечены.