Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой привить журналистов от COVID-19 в приоритетном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.

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Журналисты попросили Цуканова на встрече Совета по информационной политике, чтобы их отнесли к группам риска по заболеваемости инфекциями. Это позволит провести вакцинацию в приоритетном порядке.

Полпред обратился к Голиковой «с просьбой решения данного вопроса», уточняют в пресс-службе. Цуканов сослался на то, что журналисты часто работают в близком контакте с большим количеством людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область пока не поступала вакцина от COVID-19.

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