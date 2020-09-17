Пермь, , 09:17 — REGNUM В Перми с 25 сентября по 29 ноября состоится масштабный фестиваль «Спасибо, Пермь!». Он посвящен времени эвакуации в годы Великой Отечественной войне, когда в Перми (Молотове) нашли спасение коллекции знаменитых музеев и библиотек СССР, известные деятели культуры, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фестиваль «Спасибо, Пермь!» проводится в знак благодарности городу со стороны деятелей культуры Москвы и Санкт-Петербурга. Для Пермского края — это знак уважения и почтения перед теми, кто во время войны работал в Перми и придавал новый импульс культурному развитию города.

Откроет фестиваль «Спасибо, Пермь!» одноименная выставка в художественной галерее. Свои коллекции представят три музея (Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный центральный музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина), чьи картины хранились в Прикамье в военные годы. Полотна, которые побывали в эвакуации, займут девять залов первого этажа галереи — тех самых залов, в которых экспонаты хранились 75 лет назад.

В Центральном выставочном зале 22 октября состоится открытие выставки «Искусству быть. Спасибо, Пермь!», где графические, живописные и скульптурные работы из частных коллекций и коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

На территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» запланированы лектории «Тыловые истории эвакуации». На этой же площадке коллектив Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева представит пьесы, которые в период эвакуации театра с 1942 по 1944 год в Березниках местные жители могли видеть на сцене городского Дворца культуры.

В рамках фестиваля в регионе объявлен первый сторителлинг. Пермяков приглашают поделиться историями из жизни семьи, которые связаны с периодом Великой Отечественной войны.

В течение пяти дней запланировано свыше 25 мероприятий. Все они пройдут с учётом текущей эпидобстановки.

Напомним, в годы Великой Отечественной войныв Пермь (тогда — Молотов) эвакуировалиоколо 100 тыс. человек из Ленинграда, Москвы и других городов СССР. В целом в Молотовской области в военные годы оказалось более 370 тыс. эвакуированных. Среди них было немало выдающихся деятелей культуры.