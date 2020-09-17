Хабаровск, , 09:17 — REGNUM Власти Хабаровска доложили о готовности жилого фонда к зиме — ремонтные работы завершили со значительным перевыполнением планов. Паспорта готовности получили более четырёх тысяч многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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За летние месяцы в Хабаровске были восстановлены системы отопления в подъездах 106 многоэтажек (149% плана). Промыты батареи более чем в 3,5 тыс. домов. Отремонтировано без малого 6800 погонных метров стояков (115%). Приведены в порядок входные группы подъездов более чем в 570 МКД — утеплены старые двери, либо установлены новые (пластиковые и огнестойкие).

Прошли ремонтники и по кровлям: восстановили 426 штук (165%). Загерметизировали 247 погонных метров межпанельных швов в десятках многоэтажек (126%). На всё это у жилищников ушло три месяца и более 500 млн рублей.

Общий паспорт готовности Хабаровска к зиме будет подписан не позднее 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии все коммунальные объекты и котельные полностью запущены. Все социальные объекты, кроме нескольких административных зданий минтруда и социального развития, в которых тепло будет подано в ближайшие два дня, тоже запущены.