Грозный, , 09:08 — REGNUM Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев («Единая Россия») обратится в Генпрокуратуру по поводу инцидента в Калининграде. Он так же, как и его земляки и представители других народов, проживающих в России, осуждает виновных в осквернении православной святыни. При этом депутат считает, что ряд СМИ своими публикациями попытался «демонизировать чеченский народ».

Саралиев подчеркнул, что самому по себе «ужасному событию», произошедшему в Калининграде, добавили остроты СМИ, сразу сделавшие виновными чеченцев.

«Случившееся в Калининграде осквернение святыни наших соотечественников — ужасное событие. Остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Как отметил Саралиев, «поведением подонков все мусульманское сообщество», а в отношении СМИ-«ловцов сенсаций» он намерен «действовать цивилизовано».

«Я подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно «разжигания межнациональной розни», и нарушения закона о СМИ», — сообщил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября пятеро молодых людей помыли обувь в святом источнике в часовне, построенной в честь иконы Божьей Матери на территории православного храма. Виновными в совершенном акте вандализма ряд СМИ назвал выходцев из Чечни.