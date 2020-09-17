Красногорск, , 09:06 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Московской области начнётся после завершения регистрационных мероприятий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

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"Как только пройдут все регистрационные мероприятия, я очень надеюсь, что с нового года, с декабря, мы тоже начнём вакцинировать», — сказал он.

Глава региона отметил, что вакцинация будет для жителей бесплатной.

Воробьёв напомнил, что ежедневно в Подмосковье выявляют от 150 до 170 случаев заражения коронавирусом и «какая-то динамика отсутствует».