Краснодар, , 09:05 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён на территории Краснодарского края до 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации края. Постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

На территории Кубани действует масочный режим в транспорте и при нахождении в закрытых помещениях. Запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать жителя старше 65 лет, а также гражданам хроническими заболеваниями.

На 16 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 12 658 жителей Кубани, уровень заболеваемости — 223,0 на 100 тысяч населения.