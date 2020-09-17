Чебоксары, , 09:04 — REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM в Чебоксарах Наталия Николаева удостоена благодарности руководителя ФАС России Игоря Артемьева. Награду вручил глава УФАС Чувашии Валерий Котеев.

Благодарность ФАС России

Благодарность объявлена приказом федерального ведомства от 9 июля 2020 года за «профессионализм и объективное освещение деятельности» ФАС, «внимание к вопросам развития конкуренции в стране, конкурентной политики и адвокатирование конкуренции в России».

Отметим, что ФАС России в этом году отмечает 30-летие. 14 июля 1990 года был создан первый в современной России антимонопольный орган — Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, через год появились первые территориальные управления. По словам Валерия Котеева, за этот период в стране «перешли от плановой к рыночной экономике».

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