Ставрополь, , 09:02 — REGNUM Аферисты, похитившие деньги с банковских карт жителей девяти регионов России, предстанут перед судом в Ставропольском крае. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Установлено, что в 2018 году злоумышленники звонили жителям различных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности одного из банков. Они сообщали людям, что с их банковских карт были несанкционированно списаны деньги. Затем под предлогом сохранения оставшихся средств звонившие предлагали перечислить их на якобы резервный счет, либо просили сообщить им пароли от банковских карт.

По данным полиции, на уловки злоумышленников попались более 30 человек, проживающие на Ставрополье и на Кубани, в Москве, Санкт-Петербурге и Татарии, Кировской, Костромской, Оренбургской и Ростовской областях. Нанесенный им ущерб превысил 1,5 млн рублей. Отмечается, что среди потерпевших — люди разных возрастов, в том числе пенсионеры.

В октябре 2019 года полицейские задержали пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора преступного сообщества. Выяснилось, что похищенные деньги злоумышленники тратили на покупку транспорта и недвижимости. Для возможного возмещения убытков потерпевшим на имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Пятигорский городской суд.