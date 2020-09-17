Пермь, , 08:56 — REGNUM В Пермском крае с начала прививочной кампании прививку от гриппа поставили более 300 тысяч человек, из которых 82 тысячи — дети, около 240 тысяч — взрослые, сообщает краевой минздрав.

Стоит отметить, что прививочная кампания стартовала в начале сентября. Ранее минздрав края заявил о необходимости провести вакцинацию с сжатые сроки — в течение месяца. Планируется привить от гриппа 60% населения, а это 1,5 млн человек.

Пермяков призывают пройти вакцинацию, поскольку грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями — пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения. Для удобства населения в регионе созданы мобильные медбригады, а также организованы пункты вакцинации на территории крупных торговых комплексов и филиалов МФЦ.

«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках», — сказала министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.