Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве в парке Победы на Поклонной горе 19 сентября состоится благотворительный гастрономический забег Run & Eat. На трассе разместят пит-стопы с закусками из ресторанов и кафе, сообщается на портале мэра столицы.

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В забеге примут участие рестораторы, шеф-повара, профессионадьные спортсмены и сторонники здорового образа жизни. Участники пробегут две дистанции в 5 км и 10 км.

Все собранные средства пойдут на проведение образовательного форума «Другая школа». Мероприятие проводится для воспитанников детских домов из разных регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве в благотворительном забеге Run & Eat приняли участие 2 тыс. участников из семи стран, 37 регионов России.

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