Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Уже к 45% объектов социальной сферы Свердловской области подключили центральное отопление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

На Среднем Урале работают уже 62% котельных (937). Отапливается 470 школ (44%), 696 детсадов (41,2%), 577 медучреждений (52,3%), 555 учреждений культуры, 76 интернатов (48%). Отопление подключили также к 295 прочих учреждений соцсферы (36%).

Жилые дома остались пока в меньшинстве — отапливаются на сегодняшний момент лишь 19% жилого фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал начать отопительный сезон заранее, чтобы избежать роста заболеваемости жителей на фоне похолодания.

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