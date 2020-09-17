Красноярск, , 08:54 — REGNUM В министерстве лесного хозяйства Красноярского края правоохранительные органы проводят обыски. Об этом со ссылкой на информированный источник 17 сентября сообщает региональный портал Newslab.ru.

По данным журналистов, в настоящее время в региональном ведомстве проводится выемка документом, касающихся тушения лесных пожаров и инвестиционных проектов министерства за несколько последних лет. Следственные действия осуществляют сотрудники полиции и управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

В правоохранительных органах Красноярского края информация о проводимых обысках пока не комментируется.

Как сообщало ИА REGNUM, министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов 15 сентября был освобождён от занимаемой должности.

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