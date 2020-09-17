Сан-Хосе, , 08:50 — REGNUM Учёные из Коста-Рики разрабатывают лекарств от против SARS-CoV-2 на основе антител лошадей, сообщают «Известия».

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Отмечается, что шесть лошадей получили четыре курса прививок белками коронавируса. Выработавшиеся у них антитела отделили от других белков в плазме крови и очистили для получения раствора, который применят в испытаниях на людях.

Уточняется, что один пузырек с лекарством имеет объем 10 мл, содержание антител в нем в 80 раз больше, чем в 80 мл плазмы выздоравливающих пациентов.

По мнению учёных, лекарство будет в десятки раз дешевле, чем лекарственные средства на основе антител человека.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 29,8 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 940 тысяч, выздоровели — 20,3 млн. На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся США — 6,6 млн. Далее идут Индия (5,1 млн), Бразилия (4,4 млн) и Россия (1,07 млн).