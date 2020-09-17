Джакарта, , 08:49 — REGNUM Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф заявил, что гордится 100-летним наблюдением за вулканами в Индонезии, сообщает Detik.

«Тот факт, что около 70 вулканов из 127 очень активны на всей территории Индонезии, требует серьезного внимания, потому что некоторые из них привели к человеческим жертвам», — заявил Арифин Тасриф.

По словам министра, помимо угрозы геологической катастрофы, положительной стороной является то, что Индонезия имеет плодородную почву.

Известно, что важная веха в истории мониторинга вулканов в Индонезии официально началась только после извержения Келуд на Восточной Яве в 1919 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,0 потрясло район острова Сумбава в Индонезии.

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