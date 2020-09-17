Лондон, , 08:45 — REGNUM За минувшие сутки в Великобритании было выявлено почти 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

По данным министерства, за истекшие сутки в стране был выявлен 3991 новый заразившийся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 378 219.

Также сообщается, что за это же время от COVID-19 в Великобритании умерли 20 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 41 684.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено в общей сложности 20 521 243 теста на коронавирус, 221 192 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.