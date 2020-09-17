Пермь, , 08:43 — REGNUM Пермский край объявил закупку современного лазерного хирургического комплекса для онкологического диспансера. Начальная (максимальная) цена лота — 15,3 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Оборудование приобретается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Итоги конкурса подведут 29 сентября. Исполнитель контракта должен осуществить поставку до середины декабря 2020 года.

По словам главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Максима Мезенцева, лазер при раке гортани часто используется в безоперационной методике лечения, которая подразумевает нагревание и уничтожение опухоли лазерным лучом. Такого рода вмешательства гораздо легче переносятся пациентами и могут проводиться амбулаторно, без госпитализации.

«Всего в Пермском крае ежегодно диагностируется около 160 больных с раком гортани. Данный лазер будет применяться впервые при эндоскопических вмешательствах, поэтому очень важно, чтобы заболевание было диагностировано на ранней стадии», — сказал медик.

Стоит отметить, с начала 2020 года Пермский край провел аукционы на поставку медоборудования в общей сложности на более чем 1 млрд рублей.