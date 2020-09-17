Сеул, , 08:58 — REGNUM Четыре из десяти случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приходится на пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

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В период с 10 по 16 сентября в стране выявили 916 случаев заражения коронавирусом, из числа заразившихся 360 человек, или 39,3% — лица в возрасте старше 60 лет.

По состоянию на 16 сентября общее число подтверждённых случаев заражения в Южной Корее составило 22 504, из них 27,6% приходится на пожилых людей. Кроме того, среди 160 тяжелых пациентов 139 — люди в возрасте старше 60 лет.

Смертность среди инфицированных в возрасте до 50 лет составляет менее 0,5%, старше 60 лет — 1,19%, старше 70 лет — 6,47%, старше 80 лет — 20,57%.

В Центральном штабе отмечают, что риск осложнений у пожилых людей после заражения гораздо выше, поэтому большинство случаев летального исхода приходится на данную возрастную категорию.