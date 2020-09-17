Кемерово, , 08:41 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Киселевск — 23, Кемерово — 21, Новокузнецк — 19, Прокопьевск — 18, Анжеро-Судженск — 13, Междуреченск — восемь, Белово — пять, Мыски — четыре, Осинники — четыре, Ленинск-Кузнецкий — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МР — два, Тайга — один, Беловский МР — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Топкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время скончались два пациента: у жителя Кемерова 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы; у жительницы Новокузнецка 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе выявлено 8188 случаев заражения коронавирусом, 6025 пациентов выздоровели, 80 человек скончались.