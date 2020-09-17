Махачкала, , 08:43 — REGNUM Руководитель строительной компании в Дагестане предстанет перед судом по делу о хищении бюджетных средств при возведении школы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на странице прокуратуры республики в Instagram.

С 2011 по 2017 годы ООО «Газводстрой» в рамках государственного контракта занималось строительством школы в селе Наскент в Левашинском районе Дагестана.

По данным следствия, гендиректор компании внес ложные данные в отчетную документацию, завысив стоимость работ и включив туда не выполненные строительные объемы. В результате злоумышленник похитил бюджетные средства на сумму свыше 11 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Махачкалы.