Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми площадку, где ведется строительство зоопарка, проинспектировал Глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он поручил строителям ускорить темп работы, чтобы сдать объект к 300-летию Перми, которое столица региона отметит в 20 203 году, сообщает пресс-службе краевой администрации.

«Я рассчитываю на ускорение темпов стройки. Задача — открыть зоопарк к 300-летию Перми. При этом качество строительства не должно страдать», — подчеркнул губернатор.

По данным краевого минстроя, сейчас реализуется второй этапа I очереди строительства. Возводятся вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», оборудуется система водоподготовки бассейна и проводятся инженерные сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство зоопарка сопроводдается скандалами. Контракт был заключён еще в 2017 году. Планировалось, что зоопарк откроют в 2018 году. Однако сроки были сорваны. На стройплощадке выявили дефекты и разрушения. Впоследствии состояние девяти зданий признано аварийным, а еще 22 объектов — работоспособным или ограничено-работоспособным. В 2019 году по факту мошенничества при строительстве объекта возбуждено уголовное дело. Силовики выявили крупное хищение денег.

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