Варшава, , 08:28 — REGNUM Польская прокуратура потребовала арестовать авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск — Северный в 2010 году в день крушения самолёта с президентом страны Лехом Качиньским на борту. Об этом заявил пресс-секретаря генпрокуратуры Польши Эв Бялик.

«Следственная группа генпрокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трёх авиационных диспетчеров, нёсших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», — сказала она.

Бялик добавила, что обвинения диспетчеров касаются «умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

Как сообщалоИА REGNUM, первая комиссия правительства Польши, как и Межгосударственный авиационный комитет, признала причиной катастрофы президентского польского самолёта чрезмерное снижение в густом тумане. Позднее в Польше создали вторую комиссию, мнение которой совершенно иное. В российском МИД и Следственном комитете версию второй комиссии о взрыве самолёта назвали противоречащей очевидным фактам.

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