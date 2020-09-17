Сухум, , 08:25 — REGNUM 30 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 16 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 52 из них, — говорится в сообщении штаба. — Выписано шесть пациентов».

Всего, по информации штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 71 пациент. У 69 из низ подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся шесть человек. В общей сложности в Абхазии выявили 756 носителей коронавируса, из которых 198 победили инфекцию. За время пандемии умерли семь человек с COVID-19.

Напомним, ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что в республиканской лаборатории не успевают обработать все поступающие пробы на коронавирус. Она отметила, что нужно увеличить штатную численность лаборатории, чтобы там могли проводить до 500 тестов в сутки.

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