Ижевск, , 08:19 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 сентября выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4170 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 64 жителя республики, всего с начала пандемии выздоровели 3163 человека. 78 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

Таким образом, с учетом общего числа выздоровевших и скончавшихся, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 1007 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября на карантин отправили 26 классов 10 ижевских школ. В 24 классах карантин соблюдается в связи с заболеваемостью ОРВИ более 10% учащихся. У учащегося школы №57 подтверждено заражение коронавирусом, однако на занятия этот ребёнок не ходил.

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