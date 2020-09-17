Москва, , 08:18 — REGNUM В течение дня 17 сентября в Москве резко сменятся сезоны, сообщает центр «Фобос».

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"В Москве сегодня резко сменятся сезоны. В первую половину дня будет ясно и по-летнему тепло: +20…+22°. Но после 15:00 над городом станут собираться дождевые облака», — говорится в прогнозе.

Вечером осадки усилятся, поднимется ветер, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов.

Синоптики пояснили, что «вторжение фронта ознаменует окончательную перестройку атмосферных процессов с лета на осень».