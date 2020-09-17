Казань, , 08:27 — REGNUM С помощью голосового помощника «Лилия», соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram в Татарии жители смогут передать показания счетчиков за воду, газ, тепло и электричество. О работе трех новых форматов подачи показаний счетчиков сообщает пресс-служба республиканского министерства цифрового развития, информационных технологий и связи.

С помощью новой технологии жители Татарии смогут подать показания счетчиков за несколько минут, вне зависимости от местонахождения. После окончания режима всеобщей самоизоляции решили дать работу роботу Лилии — расширили ее функционал и сделали еще удобнее для населения. Об этом заявил уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в РТ Булат Замалиев.

Голосовой помощник Лилия попросит назвать свои данные и запишет показания счетчиков. Через соцсеть и мессенджер подать сведения возможно в формате сообщения. Подробная инструкция опубликована на сайте ведомства.

ИА REGNUM напоминает, центризбирком Татарии во время осенних выборов применял телеграм-бота для поиска ближайшего избирательного участка по принципу виртуального общения. Такой возможностью воспользовались свыше 120 тыс. человек.

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