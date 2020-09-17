Абакан, , 07:57 — REGNUM В Хакасии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 3896. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за прошедшие сутки выявлен 31 новый случай.

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"Десять пациентов поступили с признаками ОРВИ, один — с признаками пневмонии. Двадцать случаев — это семейные и служебные контакты», — отметили в правительстве.

Тем временем выздоровели от COVID-19 за сутки 28 пациентов. Всего к настоящему времени выписаны из больниц 3338 человек. На лечении остаются 511 пациентов, из них 24 находятся в тяжёлом состоянии. Один больной подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти сообщили о сохранении устойчивой тенденции к росту числу заражённых коронавирусом. В связи с этим губернатор Хакасии Валентин Коновалов призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима.

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