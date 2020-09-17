Москва, , 07:49 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за совершение ДТП со смертельным исходом, заявил, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии, с которой его связывают семейные корни.

Артист заявил, что в апелляционной инстанции его интересы будут представлять два адвоката, один из которых — из Чувашии, пишет ТАСС. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, чьи слова приводятся в публикации, Михаил Ефремов заявил о желании отбывать наказание в Чувашии, так как там его корни и «у них в колониях есть театр», который артист «готов поднять».

Отметим, Михаил Ефремов является правнуком великого чувашского просветителя Ивана Яковлева. В одном из интервью актёр заявлял, что он «по маме чуваш, а по папе мордвин».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. После оглашения приговора актёр был взят под стражу в зале суда. На решение суда подана апелляция.

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