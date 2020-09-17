Оренбург, , 07:39 — REGNUM В двух городах Оренбургской области из-за случаев заражения коронавирусом в школах вводят карантин, а учеников переводят на дистанционное обучение, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По состоянию на 16 сентября, на карантин закрыты два класса в городе Гай и один в Новотроицке. Обучение школьников организовано с использованием дистанционных технологий.

Напомним, в регионе с начала пандемии выявлено 11 428 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 350 человек. В стационарах продолжают лечение 860 пациентов, из которых 96 — в тяжелом состоянии.