Кваркенский район, , 07:30 — REGNUM В Кваркенском районе Оренбургской области возле села подростки обнаружили боеприпас. На место выезжали взрывотехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Управлении Росгвардии по региону.

Специалисты группы разминирования ОМОН провели визуальный и специальный осмотр боеприпаса. Установлено, что найденный боеприпас является гранатой системы Миллса времен гражданской войны.

Взрывотехники сделали вывод о том, что боеприпас представлял угрозу для окружающих. У гранаты отсутствовало предохранительное кольцо. Кроме того, выявлено повреждения скобы. Специалисты приняли решение уничтожить гранату на месте с применением накладного заряда с соблюдением мер безопасности.