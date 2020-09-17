Владивосток, , 07:26 — REGNUM Во Владивосток после завершения дальнего штурманского похода на учебном корабле «Смольный» Балтийского флота (БФ) 16 сентября вернулись курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Курсанты участвовали в походе «Смольного» в период с 18 июля по 07 сентября 2020 года. За это время учебный корабль прошёл через тринадцать морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов по маршруту Кронштадт — Североморск — Соловецкие острова — Архангельск — Североморск — Пирей (Греция) — Севастополь. За это время было пройдено 7514 морских миль.

В походе курсанты успешно выполнили все учебные программы корабельной практики, в числе которых было несение 207 штурманских вахт и получение практических навыков «решения навигационных задач кораблевождения и обеспечения навигационной безопасности плавания в стратегически важных районах Мирового океана», в том числе в сложных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России «Смольный», покинувший Севастополь с курсантами военно-морских учебных заведений на борту, прошёл проливы Босфор — Дарданеллы и вышел в Средиземное море.

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