Тюмень, , 06:57 — REGNUM В поликлиниках Тюмени наблюдается большой наплыв пациентов. Помимо соблюдения социальной дистанции и фильтра, длинные очереди возникли из-за сезонной вспышки острой респираторной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова отметила, что в регионе возобновлены профилактические осмотры и диспансеризация, стартовала вакцинация от гриппа для взрослых и детей. Это также увеличило поток пациентов.

Чтобы ликвидировать ажиотаж в поликлиниках, людям с повышенной температурой рекомендуется вызывать на дом бригады неотложной помощи, которые работают круглосуточно. Для разгрузки врачей в поликлиники направлены студенты шестого курса Тюменского государственного медицинского университета.

Кроме того, прививки от гриппа тюменцы могут поставить в вакциномобилях, которые стоят рядом с поликлиниками. Проводится выездная вакцинация на предприятиях.

Детям, которые не посещали школу или детсад до пяти дней, разрешено получать справки у медработников учебных заведений. У школьных врачей также можно получить справки в спортивные секции и бассейн.

Главный врач поликлиники № 1 Тюмени Андрей Кутергин сообщил, что оптимальными днями недели для посещения поликлиник являются среда и четверг после обеда. В понедельник наплыв пациентов составляет 280 человек за смену, в среду — 60.