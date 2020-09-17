Нейпьидо, , 06:55 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Отмечается, что среди умерших был и 13-летний ребенок. Все они имели другие заболевания, осложнение которых вызвала коронавирусная инфекция. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме выросло до 46 человек.

Также за минувшие сутки в стране выявили еще 73 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мьянме подтвердили 3894 случая инфицирования SARS-CoV-2. Уже 908 пациентов выздоровели.