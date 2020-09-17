Абакан, , 06:43 — REGNUM Переход на третий этап снятия ограничительных мер в Хакасии не отменяет обязательного масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания оперативного штаба.

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"Требование по ношению масок любой житель республики в состоянии исполнять, но нужен контроль, и его нужно усилить», — заявил губернатор Валентин Коновалов.

По данным чиновников, в регионе сохраняется устойчивая тенденция к росту числа заражённых коронавирусом. В связи с этим, а также началом сезона гриппа, власти намерены работать на опережение. Между тем жители жалуются, что многие водители и кондукторы общественного транспорта сами не носят маски.

Глава региона призвал отрабатывать такие жалобы оперативно, проводить внеплановые проверки и так далее. По его словам, нарушение требований со стороны водителя толкает к этому и пассажиров.

«Здесь лекарство одно — контролировать и проверять. И не просто уже разъяснять, мы с марта разъясняем. Надо меньше проводить бесед, а больше привлекать к ответственности», — подчеркнул губернатор.

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