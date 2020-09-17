Пенза, , 07:48 — REGNUM В Пензенской области зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины, который скончался от COVID-19. Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Лечение больного осложняли сопутствующие заболевания: хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, коронарных церебральных почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, сахарный диабет 2-го тип. Причина смерти — коронавирусная инфекция, повлекшая осложнения в виде двусторонней пневмонии и острой язвы 12-перстной кишки.

Таким образом, по состоянию на 17 сентября в регионе от инфекции умерли с начала пандемии 120 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, до 1 октября включительно в Пензенской области продлен режим повышенной готовности.

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