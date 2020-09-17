Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Sony официально анонсировала новую игру популярной франшизы God of War. Об этом компания сообщила 16 сентября во время онлайн-странсляции PlayStation 5 Showcase.

С соответствующим объявлением компания выступила в конце трансляции. Разработкой новой God of War вновь займётся студия Sony Santa Monica, релиз игры на PlayStation 5 запланирован на 2021 год. В коротком тизере разработчики показали надпись «Рагнарёк грядёт» (Ragnarok is coming).

https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1306341119664377856

Стоит отметить, что у последней игры God of War, релиз которой состоялся 20 апреля 2018 года, есть секретный финал, который намекает, что в новой игре в качестве антагониста выступит бог грома Тор.

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