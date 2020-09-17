Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Во время мероприятия Playstation Showcase компания Sony сообщила, что Devil May Cry 5: Special Edition войдет в пакет «стартовых игр» для PlsyStation 5, которые можно будет купить в день начала продаж новой консоли. Онлайн-трансляция состоялась 16 сентября на YouTube-канале PlayStation.

О специальной версии Devil May Cry 5 рассказал представитель Capcom Мэтт Уокер. Он сообщил, что в игру будет включён новый контент, и что она получит «турбо-режим» (будет увеличивать скорость игры в 1,2 раза) и новый режим сложности Legendary Dark Knight.

Кроме того, геймеры получат возможность управлять Вергилием (брат-близнец одного из главных героев Devil May Cry 5 — Данте). Отмечается, что обладатели обычной версии игры позже получат возможность добавить Вергилия в Devil May Cry 5 в формате платного дополнения (DLC).

Напомним, релиз Devil May Cry 5 состоялся 8 марта 2019 года. Это однопользовательская игра, выполненная в жанре слэшера (геймерам приходится сражаться с множеством врагов при помощи преимущественно холодного оружия).

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