Петропавловск-Камчатский, , 05:58 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

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За весь период наблюдений в регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 4 173 жителей.

За последние сутки полностью справились с болезнью шесть пациентов, за всю пандемию — 3 234. Продолжают проходить лечение в стационарах 139 человек. 80 носителей коронавируса болеют пневмонией.

На Камчатке за весь период пандемии провели почти 126 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, скончались два человека.